La proposta del programa "Salut, consciència i moviment" que més continuïtat té, any rere any, a Solsona és el curs de taitxí, que fa més de 12 anys que organitzen les regidories d’Igualtat i Salut. La propera edició començarà el 25 de gener i es durà a terme setmanalment els dimarts fins al 24 de maig. Aquest dijous se n’obren les inscripcions a l’OAC municipal.

Les persones que hi estiguin interessades poden escollir entre el grup de matí, de dos quarts de deu a onze, i el grup de tarda, de sis a dos quarts de vuit. Les classes es duran a terme a l’auditori de la Sala Polivalent i les dirigirà, com de costum, l’instructor David Cifré. Si per motius sanitaris cal suspendre les sessions presencials, el curs continuarà en format virtual a través de Zoom. La inscripció, oberta fins al dia 24, té el preu de 45 euros.

El taitxí és un art marcial d’origen xinès que millora la coordinació i l’equilibri i permet relaxar cos i ment a través de l’encadenament de moviments suaus. L’any passat hi van participar 21 persones. Per a més informació sobre el curs, es pot contactar amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, al telèfon 973483234, o bé per correu electrònic a siad@elsolsones.cat.