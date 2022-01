El projecte per definir i posar en marxa un nou model de recollida selectiva comarcal al Solsonès es comença a desencallar. El Consell Comarcal ja disposa de gairebé tota la documentació dels Ajuntaments que formaran part d’aquest model referent a les ubicacions i a les propietats de les diverses illetes amb les quals es farà la recollida de deixalles que gestionarà el Consell Comarcal.

Amb l’objectiu de millorar els índexs de reciclatge a nivell comarcal, el Consell sabia que havia d’apostar per un nou model de recollida selectiva. A més, tenint en compte que Solsona havia anunciat que engegaria el porta a porta durant aquesta legislatura, la sortida de la capital del model comarcal suposaria, com així ha estat, un increment del cost del servei que ha repercutit a la resta de municipis de la comarca. El procés per definir el nou model ja fa temps que va començar. Al principi es va debatre sobre com havia de ser aquest sistema, però mai s’acabava de definir i semblava que no s’avançava. Finalment es va apostar per un sistema d’illetes tancades ubicades en determinats punts del municipi on els veïns hauran de deixar les deixalles ja classificades.

«Ja posem punt final a aquesta fase que ha costat molt de temps», explicava ahir el president per delegació del Consell, Josep Caelles, amb certa satisfacció. I és que demà han de quedar definides les ubicacions de les illetes i les seves propietats. De fet, la majoria ja ho estan. Quan es disposi de tota la documentació, s’engegarà el projecte urbanístic del que evolucionarà en el nou model de recollida.

De forma paral·lela, el govern del Consell Comarcal també està treballant per obtenir el finançament que permeti posar en marxa el sistema. «Econòmicament és impossible assumir-ho tot a nivell del Consell Comarcal o dels ajuntaments. Per això estem demanant a l’Agència de Residus que ens doni un cop de mà», va apuntar ahir Caelles. Sobre la previsió va dir que, «amb molt optimisme», és tenir-ho enllestit a finals d’any per poder-ho treure a concurs aquest 2022.