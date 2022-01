La Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS), ens que distribueix l’aigua a bona part de la comarca i al municipi de Biosca (Segarra), ha aprovat els pressupostos per a aquest any 2022 amb un augment del 20% respecte a l’any passat. L’actuació més destacada serà la construcció del nou dipòsit del Rajolí, a Olius, amb un pressupost estimat de 244.400 euros.

Aquest dipòsit, que actualment segueix en funcionament, està en unes condicions precàries després que hi caigués un llamp ara fa uns quants anys, especialment la seva coberta. Per aquest motiu, la MAAS ha demanat als ajuntaments que en formen part una aportació de 30.000 euros per dur a terme aquesta actuació, que és la més costosa del nou pressupost.

La previsió econòmica de l’ens per a aquest any 2022 és de gestionar un total d’1.456.220 euros, dels quals 427.000 es destinaran a diverses inversions, com l’anteriorment esmentada.

A més de l’actuació al dipòsit del Rajolí, també s’ha previst una partida de 20.000 euros per la a redacció de la segona fase del projecte per a la connexió d’emergència entre les línies del Cardener i la de Riulacó. La primera fase d’aquest projecte es va desenvolupar durant l’any passat, tot i que l’adjudicació es va dur a terme el desembre del 2020.

Aquest any es preveu desenvolupar la redacció del projecte per tal que de cara a l’any 2023 es pugui dur a terme l’obra, que, segons la memòria valorada, tindrà un cost de 574.850 euros.

L’objectiu d’aquesta actuació és donar una garantia al sistema d’abastament de la Mancomunitat que ha de fer possible assegurar l’abastament d’aigua a les dues línies principals de l’ens, la del Cardener i la de Riulacó, en situacions d’emergència. El president de la MAAS, Daniel Rovira, destaca la importància d’aquesta actuació, sobretot tenint en compte la situació de crisi climàtica que viu el planeta i pensant, principalment, en possibles etapes de sequera.

De cara a aquest any, Rovira apunta també com un objectiu de la junta donar a conèixer la MAAS als seus usuaris.