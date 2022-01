Solsona ha dut a terme canvis i treballs de millora en la senyalització de les rutes per l’entorn rural del municipi. Concretament, s’ha modificat part del traçat de la ruta de Sant Bartomeu, que de tornada passa ara pel càmping i la font del Corb, i part del d’Olius, ja que es proposa passar per corriols per evitar dos quilòmetres per carretera. Igualment, s’han reposat senyals malmesos i altres que havien desaparegut en els vuit itineraris saludables de l’entorn del municipi.

La tornada de l’itinerari del serrat de Sant Bartomeu deixarà de passar per dins les instal·lacions del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per evitar confusions. Quant a la d’Olius, es suggereix una ruta circular que potencia els corriols, malgrat que el GR passi per carretera. També s’ha aprofitat el canvi de senyals per desbrossar un tram de corriol. A la informació disponible al web Solsona Turisme els propers dies s’actualitzarà el mapa amb totes les rutes i el díptic de la d’Olius. Aquestes intervencions de millora han estat sufragades pel Patronat de Turisme del Solsonès, en la major part amb subvencions de la Diputació de Lleida, i la regidoria de Desenvolupament Local.