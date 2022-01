El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, posa en marxa el projecte internacional FIRE-RES, un projecte referent al marc del Green Deal que marcarà les pautes a nivell de prevenció d’incendis durant els propers 4 anys des de Catalunya.

Avui es donarà el tret de sortida a un dels projectes més grans que mai ha finançat la Comissió Europea en incendis. El projecte compta amb un pressupost de 20 milions d’euros i la participació de 35 entitats i centres de recerca d’Europa, Xile i Estats Units amb representants dels àmbits de la recerca, la tecnologia, la indústria, els cossos de prevenció i extinció d’incendis, els propietaris forestals privats, les universitats i els centres tecnològics d’àmbit públic i privat amb el propòsit de generar una gran xarxa de ciència i de gestió de desastres naturals.

En el marc de l’inici del projecte, avui i demà es presentaran els aspectes més tècnics de la iniciativa, que té com a objectiu estratègic proporcionar a la Unió Europea la capacitat d’evitar el col·lapse davant dels incendis forestals extrems.

El dijous es realitzarà una sortida a Santa Coloma de Queralt, municipi on es va iniciar l’incendi devastador que va afectar fins a 6 municipis de la Conca de Barberà i l’Anoia el passat 24 de juliol de 2021, on es podran veure les zones afectades per l’incendi i les actuacions i innovacions que es pretenen dur a terme durant el projecte.