Des d’ahir i fins demà el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, és la referència en la innovació respecte a la prevenció i gestió d’incendis, especialment els focs coneguts com de sisena generació que cada cop es produeixen més arreu del món a causa del canvi climàtic. De fet el CTFC lidera FIRE-RES, un projecte finançat per la Unió Europea que compta amb experts de tot Europa i d’altres parts del món com Estats Units o Xile. A més del CTFC, coordinador del projecte, hi participen 35 socis d’arreu d’Europa i d’altres parts del món.

«Aquest projecte es centra en buscar solucions eficaces a un tema que ja tenim a sobre com són els incendis forestals de sisena generació, que estan fora de l’abast dels mitjans d’extinció», explica el director del CTFC, Antoni Trasobares. En aquest sentit indica que l’objectiu d’aquest projecte, un dels més ambiciosos de la Unió Europea en aquesta matèria, és «aconseguir un encaix territorial, ambiental, social i econòmic per tenir uns paisatges en mosaic i minimitzar la probabilitat que es generin aquests incendis que queden fora del nostre abast». A més, destaca que el projecte vol «crear un treball transversal i uns coneixements de base que siguin aplicables arreu». El sotsinspector dels Bombers, Edgar Nebot, va participar ahir en l’arrencada del projecte. Nebot va destacar l’ecosistema que té Catalunya en la lluita contra els incendis amb Bombers, Agents Rurals, ADF, acadèmies, centres de recerca, entre altres. Ho assenyala com un dels motius pels quals la Unió Europea ha apostat per aquest projecte. Nebot alerta que actualment ningú està preparat per un incendi de sisena generació a Catalunya. «La feina que s’ha de fer prèviament no està feta», apunta Nebot i afegeix que «no és un problema de flames, és un problema de paisatge i per això els Bombers no tenim la solució». La oportunitat per canviar-ho, apunta Nebot, és donar valor a aquests paisatges per tal d’aconseguir que siguin segurs. Avui els experts continuaran treballant a la seu del CTFC a Solsona i demà faran una sortida a Santa Coloma de Queralt per veure les zones afectades per l’incendi del passat estiu.