El dijous vinent els agents econòmics del Solsonès i Cardona estan convocats a la quarta Jornada Punt Empresa, que enguany posarà el focus en la digitalització.

El programa inclou la presentació dels resultats d’una enquesta sobre la digitalització feta a empreses de l’àmbit de l’Agència, i en la qual van participar una setantena de negocis de tot tipus, des d’indústries fins a establiments vinculats al turisme i comerços. L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar el sector econòmic sobre el grau de transformació digital i d’enfocament a l’hora de vendre i comunicar-se amb els clients, i d’adaptar-se als nous hàbits i costums dels usuaris i dels mercats.

També s’exposarà l’actualització del directori digital d’empreses del Solsonès i Cardona. Així mateix, com cada any, Empresaris per al Solsonès i l’Associació d’Empresaris de Cardona presentaran el catàleg de serveis de suport a l’empresa, que per al 2022 s’ha plantejat en funció de les necessitats detectades l’any passat.