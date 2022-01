El Centre Sanitari del Solsonès ha multiplicat per tres les trucades entrants respecte als mesos anteriors a la pandèmia. Per aquest motiu el Consell Comarcal, ens que gestiona el centre de salut del Solsonès, assegura que és «difícilment assumible» atendre totes les trucades. L’augment d’aquest tipus d’atencions explica les llargues esperes que viuen els usuaris quan truquen al Centre Sanitari en el moment d’intentar fer alguna gestió.

L’ens explica que durant el mes de desembre de 2019, mesos abans de la pandèmia, la centraleta va rebre un total de 3.396 trucades. En canvi, el mes de desembre de 2021, van entrar 10.980 trucades. Sense tenir en compte els dies festius, en què no s’enregistren trucades, s’extreu que el desembre del 2019 van entrar una mitjana de 178,74 trucades al dia, mentre que el mes de desembre de 2021, en van entrar una mitjana de 522,84.

Aquestes xifres també tenen un reflex a nivell global. Així doncs, el darrer trimestre de l’any 2019 es van enregistrar 11.844 trucades, 21.211 els tres darrers mesos de l’any 2020, mentre que l’any 2021 es van rebre 24.792 trucades.

Per poder atendre a aquest nombre de trucades, el Centre Sanitari del Solsonès ha reforçat l’atenció telefònica amb dos efectius més, passant de les 4 a les 6 persones. Aquesta xifra, però, puntualment i en les darreres setmanes ha minvat degut a les baixes com a conseqüència de la covid que també afecten a la plantilla del centre. Malgrat tot, el Consell assegura que hi ha la voluntat de reforçar l’atenció telefònica, i que la gent de la comarca, malgrat l’elevat nombre de trucades, pugui ser atesa, en la major mesura del possible. A més, l’ens comarcal assegura que aquest fet no és exclusiu del Solsonès sinó que tots els CAP d’arreu de Catalunya estan patint aquesta allau de trucades que fa molt difícil poder-hi donar sortida.