El nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha visitat aquest matí de divendres la seu episcopal de la diòcesi per primera vegada des del seu nomenament. Ha mantingut una reunió, el primer contacte presencial, amb l'estructura actual del bisbat per, entre d'altres temes, preparar la seva presa de possessió que tindrà lloc el dissabte 12 de març.

Conesa, fill d'Elx, abandonarà el bisbat de Menorca on fins ara ha estat bisbe per entomar el relleu de Xavier Novell a la diòcesi de Solsona. Novell va deixar la plaça vacant en renunciar al càrrec el passat mes d'agost per mantenir una relació amb una escriptora i psicòloga surienca, Sílvia Caballol, amb qui s'ha casat civilment.

"Estic molt emocionat amb aquesta nova feina que m’ha encomanat l’Església", ha afirmat Conesa a Regió7 després de reunir-se amb alguns membres de la cúria diocesana amb la que treballarà a partir del proper mes de març. Conesa ha visitat el Palau Episcopal a 2/4 d'11 del matí acompanyat del vicari general Marc Majà i l'administrador apostòlic de Solsona i bisbe de Vic, Romà Casanova. Amb Majà i Casanova ja van coincidir la setmana passada a Roma, en la visita ad limina, que va incloure una audiència també amb el Papa Francesc. A les 12 h hi havia prevista una reunió amb el Col·legi de Consultors, l'òrgan que s'encarrega de gestionar la diòcesi fins a la presa de possessió del bisbe el mes de març. El bisbe explica que serà el primer contacte amb els temes pastorals de la diòcesi.

Conesa també ha tingut temps per conèixer una mica Solsona. Hi ha passejat una mica. En un to molt col·loquial, s'ha presentat als responsables de la parada de fruita i verdures que hi ha a la plaça del Palau Episcopal els dies de mercat i hi ha mantingut un breu diàleg.

Pel que fa a la rebuda que ha viscut de part de la gent de la diòcesi a qui ja ha pogut conèixer ha dit que "no ha pogut ser millor" i afirma que encara aquesta nova etapa amb il·lusió i ganes.

El prelat s'ha mostrat molt content per aquesta nova etapa, però ha tingut un record per la diòcesi que ara deixarà. "Em costa molt deixar Menorca perquè he estimat molt aquella gent i aquella terra, però ara el Sant Pare m’ha demanat venir a Solsona i ho faig amb molta il·lusió", ha explicat.