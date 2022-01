El conseller d’ERC al Consell Comarcal del Solsonès i regidor de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, serà el representant del Solsonès a la taula de representació territorial engegada per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus – Barcelona 2030. Així ho va aprovar ahir el Consell Comarcal amb l’únic vot en contra del portaveu d’ApS-CUP, Oscar Garcia, que considera que participar en aquesta taula implica donar suport a la candidatura. El govern, per la seva banda, apunta que l’objectiu és obtenir tota la informació possible per prendre una decisió en el futur sempre que sigui necessari.

Garcia va apuntar que, contràriament al que diu el govern comarcal, la taula de representació territorial està pensada per impulsar la candidatura, i no per informar als territoris que hi podrien estar relacionats. A més, va assegurar que ja se sap què implica la celebració d’uns jocs olímpics a Catalunya l’any 2030 i que no entén quina informació podrien obtenir que els fes canviar de parer en el futur. En aquest sentit critica que es plantegin els jocs en un context de canvi climàtic i que implicarà «perpetuar un model monopolístic de turisme al Pirineu». El portaveu d’ERC, Ferran Ginestà, va apuntar que «hem cregut oportú anar-hi perquè ens fa falta informació». i va assenyalar que la posició del consell seria consensuada amb el territori. Per altra banda, el president per delegació, Josep Caelles, va aclarir que existeix al possibilitat que els Jocs no afectin al Solsonès, per això consideren necessari participar en la taula per conèixer l’abast de la candidatura. Els grups de Junts i Independents van votar a favor tot i presentar també algun dubte. Xavier Vilalta, de Junts, va assegurar que en un principi entenien que la taula implicava estar a favor de la candidatura olímpica als Pirineus, però va entendre l’explicació del govern comarcal. Independents, per la seva banda, va mostrar-se partidari de que es fes primer el referèndum que ha promès la Generalitat abans de posar en marxa la candidatura.