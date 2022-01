El Consell Comarcal va aprovar ahir les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a activitats esportives al Solsonès per a l’any 2022 i les bases per a la concessió d’ajuts per al foment de l’esport base d’activitats esportives d’entitats federades amb seu social a la comarca. L’import total de les ajudes a concedir és de 6.000 euros.

El tràmit posterior a aquesta aprovació és el d’establir la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts, en règim de competència competitiva, i exposar al públic l’anunci de les bases i de la convocatòria de la subvenció. En la convocatòria de l’any passat, dues associacions es van acollir als ajuts destinats a entitats esportives, mentre que vuit entitats amb seu al Solsonès i un total de 3 84 esportistes ho van fer a la línia d’ajuts per al foment de l’esport base. Aquestes ajudes pretenen fomentar l’esport base de les entitats federades amb seu social a la mateixa comarca.