La Catalunya Central té veu i vot en l’evolució de la candidatura del Govern català per als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus Barcelona-2030. Les comarques del Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen un representant en aquesta taula que té l’objectiu d’establir un consens territorial suficient entorn dels Jocs.

La primera reunió d’aquesta taula va tenir lloc divendres i, de fet, va ser allà quan es va anunciar que el Govern faria una consulta vinculant a la ciutadania de l’Alt Pirineu i l’Aran sobre si volen celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030. Els representants de l’àmbit de Regió7 van ser Joan Subirana, d’ERC, pel Solsonès; Josep Lara, de Junts, pel Berguedà; Albert Piñeira, de Junts, per la Cerdanya, i Cristina Barbens, de Junts, per l’Alt Urgell. També hi van participar representants de la resta de comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran i el Ripollès, juntament amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran i el secretari d’Acció Exterior del Govern, així com els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central. A més, hi ha un representant de les tres diputacions afectades i un membre de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Consell General d’Aran.

El representant del Solsonès, Joan Subirana, ha explicat a aquest diari que la primera trobada va servir perquè el Govern expliqués les línies a seguir de la candidatura que proposen, tot i que assegura que no es va definir quines instal·lacions serien les afectades per acollir les diferents disciplines. Tot i això, Subirana afirma que està molt encarat a l’Alt Pirineu i l’Aran, i apunta que el Solsonès «es troba al límit». De fet, tant Solsonès com Berguedà no participaran en la consulta vinculant. Subirana diu que és una decisió «lògica», donant a entendre que la població d’aquestes comarques no es veurà directament afectada pels Jocs, i assegura que «qui millor que qui viu al territori per decidir sobre el que ha de passar al seu propi territori?».

«Si la regió de l’Alt Pirineu i Aran estan a favor dels Jocs, nosaltres poca cosa hi podrem dir», apunta el conseller comarcal del Solsonès afegint que la seva tasca a la taula és «marcar unes directrius perquè no es facin bestieses». A més Subirana explica que una altra funció que tenen aquests representants és informar la ciutadania del seu territori sobre les decisions que es prenguin.

De moment no hi ha data per a una reunió de la taula, però es preveu fer visites als diferents territoris per explicar de forma més propera la proposta del Govern.