Un incendi que ha afectat un bloc de pisos de Solsona aquesta matinada ha obligat a evacuar els 31 veïns de l'edifici, que s'hauran de reallotjar mentre l'arquitecta municipal valora l'estat de l'estructura.

El foc, segons els Bombers de la Generalitat, ha començat cap a 3/4 de 3 de la matinada al segon pis del número 10 de la plaça del Camp de Solsona. Les flames han calcinat completament l'immoble i no s'han pogut donar per controlades fins a 2/4 de 9 del matí, especifica l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat. A més, els pisos de sota s'han vist afectats per l'aigua de l'extinció i en el pis cremat i el de sobre, el forjat de l'estructura ha quedat malmès. El bloc del costat també s'ha evacuat per precaució.

(1/3) #bomberscat treballem des de la matinada en l'incendi d'un pis a la pl. del Camp, de Solsona. L'avís va entrar a les 02.40h. Amb el canvi de torn inclòs, hi han participat 18 dotacions terrestres. El foc ha cremat totalment un habitatge de la 2ª planta. Cap persona ferida. pic.twitter.com/ziLgiQiTNm — Bombers (@bomberscat) 23 de enero de 2022

L'incident s'ha saldat sense ferits, però les 31 persones que resideixen a l'edifici han estat traslladades a l'Hotel Gran Sol, mentre que els Serveis Tècnics Municipals han començat a valorar en quin estat ha quedat l'estructura de tota la construcció.

L'alcaldessa, Judit Gisbert, que s'ha desplaçat al lloc de l'incendi, explica que el foc s'ha originat per causes desconegudes i s'ha avisat amb promptitud la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i el conjunt de veïns de l'edifici. Han treballat en l'extinció nou dotacions dels Bombers de Solsona, Cardona, Sant Llorenç de Morunys, Manresa, Berga i voluntaris de Pinós.

(2/3) Evacuades 21 persones del bloc. Els pisos de baix, afectats per l'aigua de l'extinció. El pis cremat i el de dalt, afectats estructuralment: el forjat ha quedat malmès. Evacuat, també, tot el bloc del costat. Ara mateix, unitats #GREC i #GROS #bomberscsat apuntalant pisos. pic.twitter.com/TMx8Kxc9JM — Bombers (@bomberscat) 23 de enero de 2022

L'Ajuntament assegura que diversos tècnics, inclosa l'arquitecta municipal, estan començant a valorar l'estat de l'estructura de l'edifici afectat, tot i que "amb extrema dificultat" i remarca que "caldrà esperar les properes hores per disposar de més informació".