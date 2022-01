El govern del Consell Comarcal del Solsonès assegura que la presidenta de l’ens, Sara Alarcón, tornarà a partir de l’1 de febrer després de prop d’un any de baixa.

L’actual president per delegació per ERC, Josep Caelles, va anunciar que la previsió amb què es comptava era que Alarcón tornaria a treballar a partir de l’1 de febrer i, per tant, Caelles deixaria de complir les funcions de president del Consell Comarcal. Caelles va apuntar, però, que es tracta d’una previsió.

Caelles ha estat el quart president per delegació del Consell Comarcal durant l’any de baixa de Sara Alarcón. El primer substitut de la presidenta va ser l’alcalde de la Coma i la Pedra, Ramon Costa, que va ocupar el càrrec fins a l’agost del 2021, quan va abandonar el Consell per manca d’acords i de bon clima dins de l’ens. El següent va ser Marc Casabosch, regidor de Castellar de la Ribera, que també va renunciar al càrrec per sorpresa dos dies després d’entomar-lo. Després d’una etapa de transició amb el regidor de Sant Llorenç de Morunys Ferran Ginestà al capdavant, Josep Caelles va acceptar la responsabilitat fins al retorn d’Alarcón, que en aquell moment ja es va apuntar que seria a principis del 2022.

Alarcón va agafar la baixa per motius de salut que no va voler desvetllar, baixa que es va encadenar amb una maternitat. Amb la seva tornada, Alarcón tindrà al davant projectes com el nou model de recollida selectiva comarcal o el de millora de telecomunicacions.