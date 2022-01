L’estació d’esquí Port del Comte desconeix encara si entra en els plans de la candidatura que proposa el Govern de la Generalitat de Catalunya per als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Malgrat això, l’estació del Solsonès, que és la situada més al sud de Catalunya i la més propera a Barcelona, es mostra a l’expectativa i assegura que, en cas que se’ls requerís, estarien contents de participar-hi i d’acollir alguna disciplina esportiva.

«Nosaltres estem una mica a l’expectativa», afirma el director de l’estació, Albert Estella, en ser consultat per Regió7. Actualment l’estació d’esquí no té cap previsió de dur a terme alguna activitat relacionada amb els Jocs d’Hivern que es preveuen celebrar d’aquí a vuit anys als Pirineus. «Si s’arriba a organitzar i es fa alguna cosa a nivell de totes les estacions, estarem disposats a col·laborar i a estar oberts a qualsevol cosa que faci falta», destaca. En aquest sentit apunta que el Port del Comte es plantejaria participar-hi en el cas que es fes una aposta conjunta de totes les estacions catalanes. Cal dir que és una de les poques estacions d’esquí privades de Catalunya, ja que la majoria estan gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

La direcció de l’estació és conscient que la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern i el fet que el Port del Comte hi participés d’alguna manera podria comportar beneficis per a l’estació d’esquí. En aquest sentit podria afavorir l’atorgament de subvencions que fessin possible millorar els serveis i les instal·lacions de l’estació. Els ajuts podrien servir «per arreglar alguns aspectes com els accessos a l’estació o les carreteres». «En definitiva, serviria per millorar l’estació com a servei en aspectes d’accessibilitat, aparcaments o altres aspectes», afegeix Estella.

Sobre la possibilitat que la candidatura proposada pel Govern no prevegi la celebració de cap disciplina esportiva al Port del Comte, Estella apunta que «no hi hauria problema, ho entendríem una mica». En aquest sentit reconeix que actualment no es disposa de cap pista que pogués acollir proves internacionals, i que potser la voluntat del Govern és que les disciplines no es duguin a terme en estacions que estiguin molt separades entre elles.

Un dels principals dubtes que genera la possibilitat d’acollir alguna prova al Port del Comte és la dependència que té l’estació de la meteorologia i de la situació climàtica. Per aquest fet seria difícil assegurar que hi podria haver les condicions de neu necessàries els dies en què s’hagués de celebrar la prova en qüestió. De fet, la manca de neu és un dels principals arguments utilitzats per les organitzacions que estan en contra de la candidatura plantejada pel Govern per intentar evitar que finalment se celebri.

Per altra banda, un dels inconvenients a la participació del Port del Comte en els Jocs Olímpics d’Hivern és la capacitat de l’estació. «Nosaltres no som una estació molt gran on hi cap molta gent i això fa que no puguem acollir determinades proves», afirma Estella. Per això ha apuntat a la logística que comportaria un esdeveniment d’aquest tipus i la necessitat que tindrien els visitants de pernoctar a prop. «Sí que tenim tot el territori del Solsonès, però caldria veure com podríem acollir totes aquestes persones», destaca el director de l’estació.

Un altre inconvenient serien les pistes. «Nosaltres a dia d’avui no tenim res preparat per acollir algun tipus de disciplina d’àmbit internacional», explica Estella. Tot i això assegura que l’estació estaria disposada a adaptar-se. De fet, el 2010 ja es va plantejar la celebració d’una prova olímpica al Port del Comte, tot i que finalment es va descartar aquesta possibilitat.

L’estació del Solsonès sí que acull competicions, tot i que no d’àmbit estatal ni internacional. Tres clubs d’esquí s’entrenen al Port del Comte. Es tracta del Club d’Esquí Solsona, el Club d’Esquí La Coma i el Club d’Esquí Port del Comte. Els seus esquiadors, però, normalment competeixen en altres indrets. La competició més destacada que acull l’estació del Solsonès és el Circuit Interclubs, una competició catalana d’esquí alpí. «Per les pistes que ara tenim podem fer fins aquí», assegura la direcció de l’estació, tot i que hi ha la possibilitat d’adaptar les seves pistes per acollir-hi algun altre tipus de prova.

L’any 2010 es va plantejar acollir la prova de salts La proposta estava encarada per la llavors probable celebració dels Jocs a Catalunya No és la primera vegada que es planteja que els Pirineus catalans acullin uns Jocs Olímpics d’Hivern. Primer es va plantejar de cara a l’edició del 2022. En el moment de començar a gestar aquesta possibilitat es va estudiar la possible participació de l’estació Port del Comte en la celebració d’aquest esdeveniment. L’any 2010 l’estació es va oferir per acollir la prova de salts d’esquí en el cas que Barcelona acabés sent la seu dels Jocs Olímpics d’Hivern 2022. Es va plantejar organitzar aquesta prova a la pista de l’Estadi, a la zona de l’Estivella, ja que, segons el director de l’estació en aquell moment, Alfons Ferrer, la inclinació i la forma natural de la pista permetrien la celebració de la prova. L’estació va tenir el suport d’ajuntaments i del Consell Comarcal del Solsonès. A més a més, es va plantejar també complementar aquesta prova al Port del Comte amb la combinada nòrdica a l’estació de fons de Tuixent-la Vansa, situada a només uns quants quilòmetres de distància. Tres anys després de presentar la proposta, però, es va descartar. Els motius van ser que la zona no havia pogut complir dos dels requisits bàsics que demanava el Comitè Olímpic Internacional: el de la distància quilomètrica amb la seu i la garantia i qualitat de neu a l’estació. De fet, aquest últim encara seria avui en dia un inconvenient de cara a la candidatura per a l’any 2030. La pista Estadi és situada a la zona de l’Estivella, que no disposa de canons de neu artificial i, per tant, depèn de les condicions meteorològiques per tenir unes condicions de neu adequades per practicar aquesta disciplina. Més enllà de la prova de salts, l’estació pràcticament descarta la celebració d’algun altre tipus de prova com per exemple l’eslàlom gegant. «Ens faria falta més pista i més desnivell», destaquen. Les pistes amb millors condicions per acollir proves d’aquest estil són la del Llop i la de la Dreta.