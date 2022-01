L'Ajuntament de Solsona fa una crida als veïns i veïnes de la ciutat per recollir roba i motxilles escolars per a tres famílies que s'han vist afectades per l'incendi del bloc de pisos on vivien a la plaça del Camp. Les flames van malmetre l'estructura de l'edifici i es va haver d'evacuar tots els veïns així com també els residents dels tres blocs més propers, cent persones en total.

Entre les persones que s'han quedat sense casa hi ha tres famílies amb sis menors d'edat El consistori explica que entre les persones que s'han quedat sense casa hi ha tres famílies amb sis menors d'edat. Des de Serveis Socials es farà un seguiment del seu cas, però tot i així es demana que qui tingui roba i motxilles escolars les cedeixi a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament. Concretament, fa falta roba per a cinc nenes d'entre 6 i 15 anys i un nen de 4 anys. Els cent veïns desallotjats es preveu que tardin a poder tornar als seus domicilis. Els serveis tècnics municipals i els Bombers inspeccionen avui l'esquerda que va aparèixer ahir a l'edifici afectat i han comprovat que ha augmentat durant les últimes dotze hores. Això fa que hi hagi un risc d'esfondrament que a hores d'ara impedeix que puguin tornar als seus habitatges.