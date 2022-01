L’incendi del bloc de Solsona i el posterior perill d’ensorrament del mateix van obligar a evacuar 100 persones que, de moment i no saben fins quan, no poden tornar a les seves cases. Des de la matinada de diumenge quan va tenir lloc l’incendi i fins ara, l’Ajuntament va donar la possibilitat d’allotjar-se als hotels Gran Sol i Crisami a les persones que ho necessitessin. Ho van fer 47 persones. La resta es van allotjar a cases d’amics i familiars.

La situació, però, podria anar per llarg i per aquest motiu el consistori de Solsona està estudiant com proporcionar allotjament de forma estable a les famílies evacuades. «La primera fase ha estat valorar que tothom tingui allotjament en hotels. Ara valorarem si l’Ajuntament disposa d’habitatges municipals per intentar reallotjar la gent que en té per més dies», va explicar l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert a Regió7. La batlle, però, no va poder confirmar de quants habitatges podria disposar el consistori, ja que els Serveis Socials hi estan treballant.

De fet, l’alcaldessa va apuntar ahir que «la prioritat del consistori és vetllar per la seguretat dels veïns» però no va poder determinar quant trigaran a poder tornar a casa.

Els que podrien trigar més serien els 29 veïns del bloc que va patir l’incendi ja que és l’estructura d’aquest edifici la que preocupa als Serveis Tècnics i a Bombers. Els 71 veïns evacuats dels altres tres blocs de pisos podrien tornar abans a les seves cases sempre que s’estabilitzi l’edifici cremat, ja que els seus blocs estan en perfectes condicions. El consistori també proporcionarà atenció personal a tots els veïns que ho necessitin durant aquests dies.

A l'espera de l'evolució d'una esquerda

Els tècnics estan pendents d’una esquerda situada en un mur de càrrega del pis on es va iniciar l’incendi, que és visible des d’una façana lateral de l’edifici i, que és el que en compromet l’estabilitat. De fet, ahir al matí tant els serveis tècnics del consistori com els Bombers van comprovar que l’esquerda s’havia fet més gran que el dia anterior. Tot i això asseguren que caldrà esperar la seva evolució per veure si finalment s’estabilitza o si continua anant a pitjor. En aquest sentit es faran revisions cada 12 hores per comprovar-ne l’evolució.

El sotsinspector dels Bombers, Oriol Corbella, va explicar als 29 veïns del bloc incendiat que es treballa en dues possibles vies. «O bé s’optarà per reparar la part més malmesa de l’edifici, o bé per enderrocar-la i construir-la de nou; no hi ha una tercera via possible», va explicar Corbella destacant que qualsevol de les dues opcions «requereixen temps». En estar a l’espera de l’evolució de l’esquerda, ni els veïns d’aquest bloc, ni els 71 evacuats dels blocs contigus saben quan podran retornar als seus habitatges.

Per la seva banda l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va explicar als veïns i propietaris del número 10 de la plaça del Camp que «ara ha de començar el segon capítol, quan el pèrit de l’asseguradora pugui avaluar els danys de l’edifici. No serà ràpid», va advertir l’alcaldessa.

De moment es desconeix quin va ser l’origen del foc, ja que la fràgil estabilitat de l’edifici fa impossible que els Mossos hagin pogut accedir a la zona zero de l’incendi per fer-hi una investigació. Segons van confirmar alguns veïns a Regió7, quan ja havien començat les flames es va sentir una forta explosió de la qual se’n desconeixen els motius. El foc va començar en un pis ubicat a la segona planta de l’edifici, que és de cinc nivells. Aquest pis va cremar totalment i les flames també van afectar tres habitatges més. El del costat va cremar al 50%, el de dalt gairebé al 100% i el que hi ha al costat d’aquest últim també es va veure afectat.

«La majoria de persones que estaven a l’edifici dissabte a les 3 de la matinada, van sortir al carrer amb només un pijama i no tenen res de casa seva», va destacar ahir Gisbert sobre el moment en què es va evacuar als veïns del bloc incendiat.

Els veïns dels habitatges més propers a la façana principal, que van ser els menys afectats, van poder accedir diumenge a la tarda durant 10 minuts per emportar-se les pertinències més necessàries. La resta del bloc no hi ha pogut accedir per motius de seguretat. Pel que fa als veïns dels edificis contigus que també van ser evacuats, ahir a partir de les 3 de la tarda van poder accedir als habitatges per endur-se els objectes imprescindibles que no s’havien pogut emportar el dia abans.

Durant la tarda d’ahir l’alcaldessa també es va reunir amb els propietaris dels establiments afectats, ara tancats. Alguns d’ells va aprofitar per anar a desconnectar electrodomèstics o a buscar objectes que hi havien quedat des del dia de l’incendi.