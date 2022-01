El nombre de casos positius de coronavirus al Solsonès ha registrat un descens en relació a la setmana anterior. Durant la setmana passada, el Centre Sanitari va diagnosticar 100 nous positius a partir de 327 proves PCR i tres a través de 15 TAR, un volum al qual cal sumar els contagis detectats mitjançant tests d’automostra i d’antígens ràpids supervisats a les farmàcies.

En uns dies en què pugen tots els indicadors de l’evolució de la pandèmia a nivell de país, a la comarca milloren lleugerament i s’estanquen en relació a la setmana anterior. Malgrat això, l’índex de risc de rebrot continua sent molt alt, en 5.835,37 punts al conjunt del Solsonès i 6.527,88 a Solsona, mentre que la taxa de reproducció es manté en 1,10.

El Centre Sanitari recorda a la població que hi ha hores disponibles per als veïns de l’àrea bàsica sanitària que es vulguin vacunar. Tant pot ser per a dosis de reforç com per a primeres i segones dosis i pediàtriques, per als infants de 5 a 11 anys. Per fer la reserva, cal adreçar-se al taulell de l’ens de salut o trucar-hi, al 973481172.

Pel que fa a les restriccions d’accés a la unitat sociosanitària, igual que la setmana passada, els familiars poden accedir a la primera planta una hora al dia, mentre que es manté tancada la segona planta.