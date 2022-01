En la inspecció visual que es va fer ahir al matí de l’esquerda del mur de càrrega que fa perillar l’estabilitat del bloc de pisos de Solsona afectat pel foc d’aquest diumenge, no es va identificar cap moviment respecte al dia anterior. Això, segons els Serveis Tècnics municipals, significa que el mur tendeix a l’estabilització. La fissura es continuarà controlant diàriament i, si continua sense obrir-se més, es valorarà el retorn dels veïns dels immobles contigus que també van ser evacuats de cara a final de setmana.

Per altra banda, ahir l’Ajuntament de Solsona, a través dels Serveis Socials, va activar el servei de suport psicològic per als veïns afectats per l’incendi del bloc de pisos de la plaça del Camp. S’està fent el seguiment i acompanyament al conjunt de famílies desallotjades, tant de l’edifici principal com dels adjacents, tot i que el suport psicològic es concep principalment per als veïns del número 10, el bloc incendiat, amb els quals ahir es va anar contactant al llarg del dia. S’accentua l’atenció pels veïns de l’edifici que va patir l’incendi perquè l’experiència viscuda difereix de la resta pel trauma que pot ocasionar la proximitat de les flames, el fum a casa, el fet d’haver estat evacuats amb la roba que portaven posada i, en alguns casos, sense haver pogut tornar a casa a recollir res.

Del centenar de persones que han de dormir fora de casa des del dia de l’incendi, 78 s’han reallotjat en places hoteleres del Gran Sol, Crisami i Solsona Centre, mentre que la resta ho han fet en cases de familiars i amics. Alguns veïns, així mateix, són atesos per la Borsa d’habitatge de lloguer en la recerca de pisos on viure temporalment mentre es desconegui el futur del bloc afectat. Es preveu que en els propers dies quedi definit com es reallotjaran els veïns que encara no podran tornar als seus domicilis.

A conseqüència de l’incendi, el tall d’aigua que estava programat a Solsona per aquest dilluns al matí va quedar ajornat per no deixar la zona sense subministrament d’aigua. Es tracta d’una intervenció per solucionar una fuita d’aigua produïda a la Plaça del Camp. Per fer-ho, serà necessari tallar el subministrament d’aigua a bona part del sector sud del municipi. La intervenció es reprogramarà per més endavant