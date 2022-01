El Casal Popular La Fura acollirà aquest divendres la projecció del documental Procés Sankara. La memòria de qui persevera, que mostra com ha sigut l’inici del judici per l’assassinat de Thomas Sankara i dotze companys seus el 15 d’octubre de 1987 a Burkina Faso.

Diferents protagonistes del documental expliquen que després de 34 anys de lluita per la veritat i la justícia, el poble burkinès viu aquest procés judicial com un moment històric pel seu poble i pel conjunt d’Àfrica

Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb el director del documental, Àlex Verdejo qui porta uns anys aprenent sobre el procés revolucionari que es va viure a Burkina Faso. És membre també de Poble Íntegre, un espai de difusió i de coneixement de les idees que es van aplicar a Burkina Faso durant el període revolucionari i de difusió de les lluites burkineses actuals. Ens explicarà la situació actual al país i com està anant el judici.

El 15 d’octubre de 1987 el procés revolucionari que es vivia a Burkina Faso es va veure truncat amb l’assassinat de tretze persones, entre elles Thomas Sankara, en un cop d’estat que va acabar amb el procés revolucionari. El principal sospitós d’aquest fet va ser Blaise Compaoré, es creu que amb l’ajuda de França, qui va passar a ser el nou president. Aquest fet no va ser mai jutjat ni investigat fins que, el 2014 es va produir una insurrecció popular que va mobilitzar entre un i dos milions de burkineses per fer fora a Campaoré del poder. Es va cremar l’Assemblea Nacional evitant que pogués modificar la Constitució per allargar el seu mandat i el van fer fora. Gràcies a aquest fet ha sigut possible iniciar el judici.