El futur del bloc de pisos situat al número 10 de la plaça del Camp de Solsona continua sent una incògnita. Després que un incendi que va tenir lloc durant la matinada del diumenge provoqués danys estructurals que comprometen l’estabilitat de l’edifici, la comunitat de propietaris busca a arquitectes especialistes per tenir un informa definitiu sobre quin és l’estat del bloc i quines opcions hi ha de cara al futur.

Dilluns a les 4 de la tarda un pèrit de l’asseguradora de la comunitat de propietaris va fer una primera valoració dels danys provocats per l’incendi, que ha obligat a evacuar a un centenar de veïns, 23 dels quals del bloc incendiat i la resta de tres blocs contigus. Segons explica la gestoria de la comunitat, el pèrit va recomanar que arquitectes especialistes en aquest àmbit fessin un informe més a fons per conèixer més detalladament l’estat de l’edifici i quines opcions existeixen de cara a prendre una solució sobre el futur del bloc. Actualment, segons van apuntar els Bombers després de fer les primeres valoracions, hi ha dues opcions: reparar la part més malmesa de l’edifici o enderrocar-la i construir-la de nou. En tot cas seran els veïns, en funció del que digui l’informe dels especialistes, els qui prendran la decisió definitiva. La gestoria explica que la voluntat és que aquests tècnics facin la visita aquesta setmana. Més enllà de l’informe, l’Ajuntament de Solsona ahir no va notificar cap moviment en l’esquerda que compromet l’estabilitat de l’edifici. De fet, els Serveis Tècnics municipals en fan observacions diàries que, de moment, constaten que l’edifici tendeix a l’estabilitat. Un retorn sense data Els 23 veïns del bloc incendiat encara no saben quan podran tornar a casa. Pel que fa als més de 70 veïns que també van ser evacuats dels blocs contigus a l’afectat, podrien tornar als seus habitatges a finals d’aquesta setmana si no es nota moviment en l’esquerda de l’edifici afectat. En tot cas, el consistori els ha assegurat allotjament en hotels de la ciutat fins aquest diumenge.