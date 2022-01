L’equip de restauradors que participa en el projecte Gegants immortals ja ha finalitzat la restauració i consolidació del darrer megàlit prehistòric que formava part del projecte. Es tracta de la Pedrafita de Su.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, que ha gestionat el projecte, afirma que els treballs realitzats durant aquests tres anys han permès posar al descobert les superfícies d’aquestes grans pedres construïdes a la prehistòria. «S’han descobert gravats que no es coneixien i s’han consolidat per a la seva preservació en el futur», expliquen.

Un cop finalitzada la restauració dels diferents menhirs i esteles, l’objectiu és decidir com aquests megàlits retornaran al territori. Es debat entre exposar-los en un espai com un museu o tornar-los al lloc on eren, entre altres alternatives. En tot cas, serà el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya qui acabarà prenent la decisió definitiva.