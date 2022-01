L’Ajuntament de Solsona va aprovar ahir en primer ple municipal de l’any la convocatòria de dues línies d’ajut dirigides a reduir el nombre de pisos buits que hi ha a la ciutat i ampliar l’oferta d’habitatges. El ple ja va aprovar les bases d’aquestes dues línies en el darrer ple ordinari, però ara queda definit que la convocatòria serà vigent a partir del primer de febrer.

Un dels ajuts és una subvenció directa per ajudar els joves d’entre 18 i 35 anys en la realització d’obres a l’habitatge a compte del preu d’arrendament. El mateix dia també es preveu convocar les subvencions per a propietaris de pisos desocupats que facin obres de reforma o millora per destinar-los a lloguer social. En ambdós casos, es concedirà un 50% de la despesa amb un màxim de 6.000 euros per habitatge. L’assignació pressupostària total és de 100.000 euros, però com va informar el regidor d’Habitatge, Ramon Xandri, hi ha el compromís d’engruixir aquesta xifra si el volum de sol·licituds ho fa necessari.

Aquestes dues línies de subvencions se sumen a la convocatòria d’ajuts per a propietaris de pisos que els incorporaven a la Borsa d’Habitatge que es va dur a terme durant la tardor passada. Durant el període de vigència es van tramitar un total de vuit sol·licituds de les 50 que hi havia previstes pel consistori i no es descarta aprovar una nova convocatòria al llarg d’aquest any.

La convocatòria dels ajuts es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups excepte el del regidor del PSC, Mohamed El Mamoun, que va votar en contra. El socialista entén la línia dirigida als joves afavoreix directament als propietaris. «Si els joves deixen el pis que han reformat, qui els tornarà la inversió que han fet?», es va preguntar El Mamoun. A més va recordar que el govern estatal ja ha obert una línia d’ajuts de 250 euros per afavorir als joves en terme d’habitatge.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, va apuntar que haguessin preferit que no fossin ajuts directes mentre que el regidor d’ApS-CUP, Oscar Garcia, va apuntar que seria interessant fer més publicitat amb l’objectiu que el màxim de pisos buits entrin a la borsa de lloguer. En aquest sentit, Xandri va apuntar que durant les últimes setmanes s’han fet diverses consultes sobre les línies d’ajuts que ara entraran en vigor i apunta que això és degut a que es va enviar una carta informant dels ajuts a tots els propietaris dels pisos buits que hi ha actualment a Solsona.