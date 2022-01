La Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS) ja fa mesos que treballa en l’elaboració dels seus nous estatuts, un dels requisits sorgits de l’auditoria realitzada per la Sindicatura de Comptes l’any 2020. El problema, però, és que podrien no tenir el suport de Riner i la Molsosa, que no han participat en cap ple des de l’inici de la legislatura.

Per aprovar els nous estatuts només fa falta una majoria simple dins l’ens, però llavors cada ajuntament ha de ratificar-los en els plens municipals perquè quedin aprovats de forma definitiva, segons explica el president de l’ens, Daniel Rovira. La mancomunitat desconeix quina serà la posició de Riner i la Molsosa i, per tant, si els estatuts podran tirar endavant. L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha explicat a Regió7 que el conflicte amb la MAAS es va originar en l’inici de la legislatura. En aquell moment l’Ajuntament de Riner no va rebre cap notificació per ser convocat al ple. Reclamem una explicació», diu el batlle de Riner. En aquest sentit apunta que, fins que no es resolgui aquest tema, seguiran sense assistir als plens. En tot cas, Solà explica que ha continuat col·laborant a través d’aportacions econòmiques amb la Mancomunitat ja que entén que el seu servei és «bàsic i cabdal». Pel que fa als estatuts, Solà diu que és qüestió de parlar-ne, i afegeix que si ja hi ha un consens ampli amb la resta de membres, «la situació de Riner no serà gaire diferent». Solà reconeix que actualment les dues institucions estan acostant posicions. El cas de la Molsosa és diferent. Més enllà de la nul·la presència del seu representant en els plens, la MAAS va presentar un recurs contenciós administratiu reclamant un deute de l’Ajuntament de la Molsosa. En ser consultat sobre la seva posició respecte als estatuts, el seu alcalde, Marià Torra, ha assegurat a aquest diari que hi troba a faltar un codi ètic, però no ha volgut confirmar si assistirà al ple per votar els estatuts ni si els ratificarà al seu ajuntament. En tot cas, Torra s’ha mostrat crític amb el govern de la mancomunitat i ha assegurat que «les coses són molt grises», i ha afegit que «actuen amb prepotència i males praxis». L’objectiu de la MAAS és portar els estatuts a votació en el proper ple ordinari.