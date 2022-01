Set estacions del Servei Meteorològic de Catalunya situades en punts prepirinencs i pirinencs de les comarques centrals (SMC) han superat en els últims 17 dies –el període que fa que l’anticicló s’ha instal·lat a Catalunya– el llindar de perill per fred que marca el mateix Meteocat a través de l’històric de valors registrats en els últims 10 anys, tot i que no s’han arribat a batre rècords absoluts.

Concretament, el SMC considera que hi ha perill per fred –o per calor a l’estiu– quan es pot assolir o superar un valor que anomena el percentil 2. Aquesta xifra s’obté un cop seleccionades les 100 temperatures més baixes o més altes en cada cas que una estació ha registrat en l’última dècada. Del centenar de valors, el percentil 2 és el tercer més baix o més alt assolit en aquests deu anys.

En aquest mes de gener, les estacions de Das, Guardiola de Berguedà, Guixers, Solsona, la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana han superat, com a mínim en una matinada, el valor que fins ara era el tercer més fred en 10 anys.

Però és que en el cas més extrem, a Guixers, hi ha hagut fins a 13 nits amb temperatures per sota d’aquest llindar, que se situa en -8,9ºC. Les nits més fredes han estat la del dia 15, amb -11,2ºC, i la del dia 16, amb -11,8ºC. No s’han superat, però, els -13,2ºC registrats fa poc més d’un any, a principis del gener del 2021.

A Das, el llindar esmentat també s’ha superat, amb valors per sota de -12ºC, que han superat de poc els -11,9ºC que té com a referència el Meteocat. Ara bé, l’estació s’ha quedat molt lluny dels -22,8ºC comptabilitzats la matinada del 9 de febrer del 2018, el rècord fred de l’estació avui dia.

A Guardiola de Berguedà, en sis nits s’han registrat temperatures per sota del llindar dels -7,6ºC, però els -9,4ºC mesurats el dia 15 encara han quedat lluny de d’altres valors més baixos que s’han donat darrerament, com els -11,8ºC del febrer del 2018.

A l’Alt Urgell, a Oliana el termòmetre s’ha situat sis matinades per sota del valor dels -6,7ºC, amb una mínima de -10ºC. Un cas semblant és el d’Organyà, amb el mateix nombre de dies que han superat el llindar per fred. Finalment, a la Seu d’Urgell, han estat tres les matinades que han sobrepassat el valor de perill segons el SMC.