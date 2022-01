Tot i que el mes de gener sol ser el més fred de l’any, no acostuma a ser especialment generós pel que fa a precipitacions i nevades, com a mínim a la Cerdanya. Així ho han explicat a Regió7 fonts de l’estació de La Molina i el meteoròleg berguedà Aleix Serra.

«Al nostre Prepirineu i Pirineu sol nevar més al març o l’abril, tot i que a l’alta muntanya la neu s’acumula durant l’hivern», apunta Serra. En la mateixa línia, des de La Molina recorden que «aquestes condicions meteorològiques actuals són molt habituals als mesos de gener i febrer. El març és l’època en què neva més». Aquesta circumstància s’explica per l’augment de la inestabilitat que comporta l’arribada de la primavera.

Sobre l’estat actual de la neu, Aleix Serra assenyala que a «les pistes orientades a nord es mantenen unes condicions bastant correctes. Fora pistes, s’ha d’anar amb compte perquè amb l’anticicló hi ha zones glaçades», puntualitza

Serra recorda que la majoria de la neu acumulada en estacions com Masella o La Molina és de l’episodi de nevades de finals de novembre. Aquest dèficit es fa encara més evident en zones prepirinenques. A l’antiga estació d’esquí de Rasos de Peguera pràcticament no hi ha tornat a nevar des de llavors, tret d’una tímida enfarinada a principis d’aquest mes.

Uns Jocs al març, complicats

Tot i que sigui al març quan el Pirineu acostuma a registrar gruixos de neu més destacables, el meteoròleg berguedà veu poc factible que uns hipotètics Jocs Olímpics d’Hivern se celebressin en aquest mes. «Pots tenir gruixos més grans a cotes molt altes o obagues, però també és més probable que s’hagi anat fonent a les solanes i cotes més baixes, a part que la qualitat de la neu no és la mateixa», argumenta Serra.