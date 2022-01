L’anticicló que abraça Catalunya en les últimes setmanes i la consegüent manca de nevades no fa perillar la temporada d’esquí a les estacions de les comarques centrals. Com a mínim, fins ara. Així ho han assegurat fonts de les mateixes instal·lacions a Regió7.

Això s’explica, principalment, per dos factors. La inversió tèrmica, fenomen típic en episodis anticlònics que provoca que la temperatura en cotes altes sigui més elevada que al fons de les valls, està sent menys accentuada que en altres ocasions i els valors s’estan mantenint, en general, a ratlla, a les estacions.

No va passar el mateix, per exemple, en l’anticicló de finals del 2021 i principis d’aquest any. A Masella, aquell episodi va deixar temperatures màximes de 16ºC i mitjanes de fins a 10ºC, uns valors més habituals de punts del litoral.

En segon lloc, també hi influeix que els valors d’humitat relativa són força baixos. Segons ha pogut constatar aquest diari, aquest és fins i tot un paràmetre més important que el de la temperatura per determinar si la neu pot aguantar a l’alta muntanya. D’altra banda, amb humitats elevades, es fon més ràpidament.

Les estacions ceretanes d’esquí alpí mantenen, a dia d’avui, unes reserves nivals notables, tot i que en determinats punts de la serralada pirinenca la impressió visual pugui ser de poca neu, comenten des de l’estació de la Masella, on actualment hi ha 59 quilòmetres esquiables i entre mig metre i un metre de neu.

Durant les gairebé tres setmanes de temps anticiclònic, l’estació meteorològica d’aquestes instal·lacions d’esquí ha registrat temperatures mitjanes del voltant d’1 i 2 graus positius, tret d’algunes excepcions per sobre i per sota d’aquest llindar.

Tenint en compte que els registres es donen en una cota de 1.600 metres d’altura el mes de gener –el més fred de l’any–, hom pot pensar que són valors molt elevats, però en el context meteorològic actual són força adequats perquè els canons de neu artificial puguin treballar a ple rendiment durant les hores més fredes del dia i mantenir intacta la qualitat de la neu. El més important, tanmateix, està sent la humitat relativa, que, tret de tres o quatre jornades concretes, s’ha situat per sota del 40%.

A l’estació veïna, a La Molina, la situació meteorològica és pràcticament idèntica, amb uns gruixos de neu a pistes que arriben a ser de 80 cm. Això sí, hi ha 40 quilòmetres esquiables, el 56%. L’estació apunta que «les condicions són molt bones, estem produint neu quasi cada dia».

En tot el mes de gener, tan sols s’han acumulat entre 1 i 2 mil·límetres a la Cerdanya. En aquestes estacions va caure en forma de neu, però van ser gruixos insignificants i que no van fer augmentar el gruix de neu.

A Port del Comte, l’altra estació d’esquí alpí de les comarques centrals, els gruixos de neu s’han mantingut estables en les últimes setmanes i, fins i tot, han augmentat lleugerament gràcies al fred i les baixes humitats, que han permès la producció de neu artificial. Actualment, hi ha entre 30 i 60 cm, i la meitat dels quilòmetres, uns 25, són esquiables. A les tres estacions la neu és pols o dura.

L’esquí de fons, més just

D’altra banda, el panorama és una mica més complicat a les estacions d’esquí de muntanya de la regió central on no tenen canons per produir neu de forma regular. Des de Tuixent-La Vansa, assenyalen que hi ha zones baixes «més justetes», mentre que en zones altes el gruix de neu és més generós. Aquí el gruix de visitants són els alumnes de les escoles en el marc del programa de l’Esport Blanc.

A l’estació de Lles hi ha el 80% del domini esquiable, però en algun punt les reserves nivals també comencen a escassejar. De fet, fons d’aquesta instal·lació afirmen que hi ha neu primavera. Això significa que, en funció del moment del dia i de les temperatures, la neu canvia d’estat. Per fer front a aquest context, l’estació disposa d’un canó mòbil per omplir amb neu artificial sobretot les parts baixes.