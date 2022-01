L’anticicló es continuarà imposant durant els propers dies a Catalunya i, si no hi ha canvis d’última hora, podria arribar al mes de permanència en la segona setmana de febrer.

Enmig d’aquest episodi, però, avui hi haurà un petit canvi de temps al Pirineu que es traduirà en una baixada de les temperatures, fort vent i algunes tímides i anecdòtiques nevades a la cara nord de la serralada.

La cota inicialment serà d’uns 1.200 metres, però pot arribar a baixar fins als 800 o 700 metres a la tarda, de manera que es podria veure algun floc de neu testimonial a la plana ceretana i al nord de l’Alt Urgell.

Però serà efímer, perquè a partir de dimarts les altes pressions tornaran a ser les protagonistes a tot Catalunya i, a més, amb una pujada important de les temperatures entre dimecres i dijous que podria tornar a dur valors semblants als del final del 2021 i principi del 2022 a les estacions de la Cerdanya.

Tot i això, i afortunadament per a aquest sector i per al manteniment dels gruixos de neu, els valors es normalitzaran de cara a divendres i el cap de setmana.

Sequera al Llobregat

A causa de la manca de precipitacions dels últims mesos, el sistema Ter-Llobregat s’aproxima a l’estat de prealerta per sequera. Segons informa l’Agència Catalana de l’Aigua en un comunicat, només es poden garantir les demandes dels 5 milions de persones als quals abasteix en un període de 10 mesos. Tot i això, per alentir el descens d’embassaments com la Baells, les dessalinitzadores estan incrementant la seva producció.