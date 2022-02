El concurs d’idees convocat a principi de juny per la regidoria de Salut de Solsona per dedicar una obra artística als donants de sang del Solsonès s’ha declarat desert. S’havien d’escollir dues propostes finalistes per ser votades pels propis donants, però en total només s’hi van presentar tres treballs, que no han convençut el jurat.

Integrat per representants de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès, una tècnica municipal i les arquitectes d’un estudi d’arquitectura solsoní, el jurat ha estat valorant fins al darrer moment si és millor fer un encàrrec directe a un artista local o tornar a convocar el concurs d’idees. El més probable és que al llarg d’aquest any s’opti per la opció de l’encàrrec.