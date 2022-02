La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, s’ha reincorporat avui a la presidència de l’ens una vegada transcorregut el termini de permís per maternitat. Sara Alarcón, que va donar llum el passat mes d’octubre, ha complert el termini de permís per maternitat. Ha tornat després d'encadenar prop d'un any de baixa laboral.

En un comunicat del Consell, Alarcón ha volgut agrair la feina que ha desenvolupat el fins ara president per delegació, Josep Caelles, el qual tornarà a desenvolupar les funcions que tenia encomanades de vicepresident primer i conseller comarcal, i la de totes aquelles persones que durant el seu permís l’han substituït.