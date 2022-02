El futur del bloc d’habitatges de la plaça del Camp de Solsona que va patir un incendi durant la matinada del 23 de gener cada cop és més clar. Després dels informes realitzats durant els darrers dies, els veïns i propietaris del número 10 de la plaça del Camp ja han presentat a l’Ajuntament de Solsona el projecte de consolidació de l’edifici i durant els propers dies es començarà a apuntalar per assegurar l’edifici. D’aquesta manera, pràcticament es descarta l’opció d’enderrocar part de l’edifici i en principi s’optarà per reformar-lo.

Els propietaris i veïns de l’edifici afectat van poder escollir quins especialistes s’encarregaven de fer un projecte de consolidació de l’estructura del bloc, tot i que és l’asseguradora qui en cobreix el cost. Amb el projecte ja finalitzat, dilluns es va entregar a l’Ajuntament, que ahir ja va donar el permís d’obres per dur-lo a terme. En tot cas, la gestoria que representa als veïns assegura que la previsió és que les obres per apuntalar l’edifici no comencin fins demà.

En la primera valoració realitzada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Solsona i els Bombers es plantejaven dues opcions: reformar l’edifici o enderrocar la part afectada i construir-la de nou. Amb aquesta decisió s’aposta definitivament per la reforma. Segons el projecte encarregat pels veïns, «es considera que l’edifici és susceptible de ser rehabilitat» i assenyala que «per consolidar l’edifici s’haurà de refer, com a mínim, les parets mitgeres i el tram central danyat».

En tot cas aquest projecte només té l’objectiu de consolidar l’edificació i no de rehabilitar-la. Per aquest motiu, encara són necessaris altres projectes, com el de reforma, per tal que els veïns puguin retornar als seus domicilis. En total són 23 persones que no han pogut tornar a les seves cases des del diumenge 23 de gener. Per altra banda, la resta de veïns que van ser desallotjats, els dels números 9 i 11 de la plaça del Camp i el número 3 del passeig del Pare Claret, van poder tornar a les seves cases aquest dilluns ja que els seus edificis es troben en bon estat.