Fins a 9.000 espècies d’arbres podrien estar encara per descobrir arreu del món i gairebé un terç serien grups rars que habiten zones tropicals remotes. Aquesta és l’estimació d’una recerca internacional, on han participat investigadors d’arreu del món, entre els quals es troba Sergio de Miguel, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Els resultats de l’estudi indiquen que la riquesa global d’espècies arbòries és un 14% superior a la coneguda actualment i arribaria fins les 73.000.

L’equip internacional, amb 147 investigadores i investigadors de 46 països d’arreu del món, s’ha basat en dades de milions d’arbres inventariats per calcular les espècies a nivell global, continental i de bioma.

Tal com es mostra, la diversitat d’arbres és fonamental per a l’estabilitat i els serveis dels ecosistemes forestals. L’any 1994, Robert May, biòleg i matemàtic, va fer l’observació optimista que, per al 2044, sabríem aproximadament el nombre actual d’espècies a la Terra.

«La meitat d’aquest període de temps ja ha transcorregut, i encara som lluny d’aquest objectiu. No obstant això, aquest estudi representa un gran pas endavant en la ciència i la investigació forestal en estimar la riquesa mundial dels arbres amb un conjunt de dades més extenses, i mètodes estadístics més avançats, que tots els intents anteriors. Estimar el nombre d’espècies d’arbres és essencial per informar, optimitzar i prioritzar els esforços de conservació dels boscos a tot el món, i s’assoliran estimacions més precises a mesura que es vagi ampliant la mostra d’espècies, especialment en aquelles zones del planeta menys investigades», diu Sergio de Miguel.