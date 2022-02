El 8 de febrer l’Institut Francesc Ribalta ofereix ja sessions per explicar el seu projecte educatiu a alumnes i famílies. Serà la primera de les jornades de portes obertes d’enguany a Solsona, que s’allargaran, en funció de l’escola, fins al 21 de maig. Per primera vegada a la ciutat, s’unifica la informació per a les famílies d’aquest període previ a la preinscripció i la matriculació a través de material editat per l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).

Un cartell i un fulletó que comencen a distribuir-se avui aglutinen la informació corresponent a tots els centres públics, concertats i autoritzats pel Departament d’Educació, des de les llars infantils, les escoles de primària i les de secundària, fins als cicles formatius, l’Escola Municipal de Música Joan Roure, l’Escola de Dansa i el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès. Aquesta setmana, precisament, s’ha dut a terme una darrera reunió de coordinació a l’ajuntament solsoní d’Inspecció d’Educació amb la regidoria de l’àrea i les direccions de tots els centres per evitar solapaments o, en tot cas, oferir dates alternatives perquè les famílies que ho necessitin no hagin de descartar cap convocatòria. En alguns casos, els centres organitzen visites a les instal·lacions, en d’altres, xerrades i portes obertes telemàtiques o sessions mixtes i, en cas que les dates i horaris no s’ajustin a la disponibilitat de les famílies, algunes escoles donen l’opció de concertar una altra hora. Preinscripcions a partir del 7 de març Les preinscripcions seran del 7 al 21 de març per a l’educació infantil i primària; del 9 al 21 de març per a l’educació secundària obligatòria; del 20 al 26 d’abril per a Batxillerat, i a partir del 20 d’abril per a cicles de formació professional –les dates varien en funció del tipus de cicle. Tota la informació es pot descarregar al web municipal. L’OME de Solsona, que té per lema “Solsona Educa”, es va crear la tardor passada per atendre millor les famílies sobre l’oferta educativa de la ciutat. A més d’informar dels centres que reben fons públics, aquesta oficina cursa les sol·licituds de plaça escolar, especialment durant el curs, és a dir, fora del període ordinari.