La darrera temporada de bolets ha superat la producció mitjana de Catalunya en els últims 25 anys, tot i fer-ho marcada per una irregularitat en les ubicacions i la quantitat de les pluges que han caigut en determinats llocs.

La producció de bolets als boscos catalans ha estat de 61 quilograms per hectàrea, segons el balanç realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona. D’aquesta manera es tracta d’una xifra de producció superior a la mitjana de Catalunya, que ronda els 55 kg/h i trenca amb dues males temporades.

«Ha estat una temporada una mica atípica. Tant el final de l’estiu com la tardor van ser bastant secs a la majoria de Catalunya, però a principis de setembre va ploure bastant», explica el micòleg del CTFC, Juan Martínez de Aragón, a Regió7. En aquest sentit explica que, en determinades zones va caure molta pluja a principis de setembre el que ha fet que finals de setembre i el mes d’octubre hagin sigut les millors setmanes de la temporada, quan sol començar ja al mes d’octubre.

Un dels llocs que no ha viscut una bona temporada de bolets ha estat el Solsonès. «Ha sigut molt sec, més del normal, i això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut bolets excepte en dues o tres setmanes concretes», explica el micòleg del CTFC.

Els rovellons, abundants

L’estrella de la temporada d’enguany han estat els rovellons, i és que han representat gairebé 1 de cada 5 bolets del total. A més Martínez explica que enguany s’han trobat en zones una mica diferents a l’habitual, «en zones molt obertes i sense necessitat d’endinsar-se molt al bosc». En total s’han produït uns 12 kg/h a Catalunya. Els camagrocs també han sigut un dels bolets que més s’han produït als boscos catalans en l’última temporada.

Per altra banda, mentre que de ceps també n’hi ha hagut bastants, ha estat un any dolent per les llenegues i els fredolics a causa de les irregulars pluges que hi ha hagut durant la darrera temporada de bolets als boscos de Catalunya.