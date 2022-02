Des del primer dia que es va implantar el sistema de recollida porta a porta al Pi de Sant Just, a l’agost del 2018, l’índex de reciclatge s’ha mantingut per sobre del 85% i actualment amb les dades del 2021, es situa al 85,82%. L’Ajuntament d’Olius destaca que amb aquests resultats «el salt qualitatiu i quantitatiu que es va fer en el moment d’implantar el sistema porta a porta, s’ha sostingut amb el temps». Amb l’antic sistema de contenidors al carrer, l’índex de reciclatge del municipi d’Olius es trobava al 26%.

La mitjana mensual de participació per aquest 2021 ha estat del 77,44% incrementant-se per sobre del 80% els mesos d’estiu i al mes de desembre. També segons dades del registre d’aquest darrer any, hi ha 35 usuaris que no han participat en cap ocasió en el servei de recollida Porta a Porta. Respecte del total d’usuaris que tenen cubell (376), representa un 9,3%. D’aquests usuaris, la majoria, corresponen a habitatges de segona residència.