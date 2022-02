Solsona ha perdut població durant l’últim any després de mantenir una tendència a l’alça pel que fa a la seva població durant els últims tres anys. Segons les dades del padró aprovades pel ple de Solsona, a 31 de desembre de 2021 Solsona tenia 9.378 habitants mentre que en la mateixa data de l’any anterior en tenia 9.448. Això suposa una reducció d’un 0,75%.

Un dels principals motius que poden explicar la reducció d’habitants a la capital del Solsonès és l’augment de defuncions relacionades amb la covid-19. A Solsona el nombre de defuncions ha incrementat un 29% respecte a les que hi va haver durant l’any 2020, havent-se registrat 137 en total.

Un aspecte que també ha quedat registrat en l’últim balanç és que Solsona ja no té cap persona de més de 100 anys. Per altra banda, també hi ha hagut 10 naixements menys que en el mateix període anterior.

Pel que fa als canvis de residència, Solsona va guanyar habitants ja que hi va haver més persones que es van traslladar a Solsona de les que van marxar. Igualment, l’augment de persones per causa de canvis de residència també és inferior el que es va produir l’any passat.

Més estrangers

Tot i que la població general de Solsona ha disminuït, la població estrangera sí que manté la tendència a l’alça que ja s’havia anat produint en els últims anys. Així, ha crescut un 2,7% respecte el del 2020. Solsona té doncs 1584 persones estrangeres a Solsona.

La gran majoria d’aquestes persones prové del Marroc (582 persones) i de Romania (507). Destaquen també altres països com Bulgària, amb 57 habitants; Argentina, amb 42; Ucraïna, amb 35 o Pakistan i Colòmbia amb 24 habitants. Pel que fa al país amb més habitants a Solsona, que és el Marroc, només ha augmentat en 6 persones durant l’any mentre que en el cas de Romania s’ha reduït en tres persones.

Cal dir, però, que les dades que publica l’Instituto Nacional de Estadística (INE) solen diferir de les aprovades pel ple municipal. Actualment, segons les dades de l’INE de l’1 de gener del 2021, Solsona té 9.175 habitants.