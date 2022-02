El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, lidera un projecte internacional que té com a objectiu desenvolupar eines innovadores que potenciïn el sector forestal i n’assegurin la seva futura competitivitat, millorant la resiliència del sector. La iniciativa servirà per desenvolupar eines que millorin la gestió forestal per poder lluitar contra els efectes del canvi climàtic i alhora millorar la provisió de bens i serveis que proporciona el bosc a la societat.

Es tracta del projecte «DecisionES, finançat per l’Horitzó 2020 de la Unió Europea, amb una durada de 4 anys. El consorci està coordinat pel CTFC i inclou 18 institucions de recerca altament qualificades en 10 països (Espanya, Portugal, Finlàndia, Suècia, Alemanya, Costa Rica, Xile, Brasil, Canadà i Estats Units). Les institucions han estat seleccionades per l’alt nivell dels seus recercadors a nivell mundial. «Al projecte s’està treballant en temes d’innovació, des d’una perspectiva eminentment pràctica en el camp de la gestió, amb especial èmfasi en satisfer les necessitats dels gestors i el desenvolupament sostenible a través d’activitats de treball en xarxa amb institucions punteres a nivell internacional», comenta Jordi Garcia-Gonzalo, investigador del CTFC que coordinarà el grup. De fet, el projecte potencia el treball en xarxa, incloent intercanvi de recercadors entre les 18 institucions participants per aconseguir els objectius definits. D’aquesta manera, es pretén aconseguir ser una referència mundial de qualitat pel que fa al desenvolupament d’eines de suport a la gestió que serviran per millorar la gestió forestal en un context de canvi global. La gestió forestal sostenible, els inventaris forestals, els models matemàtics, l’ús d’intel·ligència artificial, l’anàlisi socioeconòmica, el risc d’incendis, els efectes del canvi climàtic… Tots aquests àmbits de la recerca forestal aporten informació per poder millorar i adaptar la gestió forestal i seran alguns dels àmbits que treballarà el projecte a través d’eines que poden ajudar a satisfer la creixent demanda per part de la societat de béns i serveis que es deriven del bosc, i per l’altra, abordar els efectes de les pertorbacions naturals, com ara sequeres o incendis que cada cop són més freqüents a causa del canvi climàtic.