El febrer de l’any passat va ser mare d’una nena i ha estat pràcticament un any de baixa. En aquest temps s’ha resolt un maldecap seu i de la institució, el conflicte que mantenia amb els treballadors del Centre Mèdic de Solsona. Però la baixa també ha fet evident diferències en el si del govern comarcal i dificultats per assumir la responsabilitat de la presidència del Consell. Torna al despatx de la presidència, assegura, per sumar, per dialogar i per aportar solucions als problemes de la societat.

Felicitats. Ha estat mare. Es retorna diferent a la presidència del Consell després d’una maternitat?

Gràcies. La reincorporació es va fent de mica en mica. Sí que hi ha un dia que talles amb el que has estat fent com a mare i tornes a treballar. No et desconnectes com un interruptor, però. Som persones i de mica en mica vas entrant de nou en el dia a dia de la institució. Parles amb el personal, es tornen a omplir les agendes, et tornes a trobar amb les persones de la casa, amb els companys... Ens anem posant al dia i crec que, de moment, molt bé.

I a casa?

A casa és al revés, allà és la desconnexió. No és fàcil, com a totes les cases. Però tinc gent que m’ajuda perquè sigui tot molt més fàcil.

És un any de baixa, un any en què han passat coses al Consell, i un temps en què segur que hi ha espais per a la reflexió. En aquest retorn, quins objectius polítics té?

Acabat el permís de maternitat estàs content de reprendre totes aquelles tasques que estan relacionades amb el servei públic i la part política. Poder-t’hi tornar a dedicar és una oportunitat. Estic contenta i plena per poder tornar a complir amb una activitat que havia deixat.

Amb les piles carregades per ser al davant del Consell Comarcal?

La feina política, en el meu cas, és pràcticament inherent a mi. Treballar per les persones perquè puguin millorar el seu dia a dia, per procurar que tot sigui més fàcil. Poder-me dedicar a tot això és una oportunitat única, i en tenia moltes ganes.

Ha notat un canvi en la mirada de la gent? Qui abans la veia com a mare i ara la veu com a política, la veuen igual o diferent?

No soc diferent quan estic en actiu que quan no n’estic. La gent et veu de la mateixa manera que et presentes. Quan he estat de baixa també hi havia molta gent que em demanava coses del Consell.

Personalment, cap on s’enfoca el futur professional o polític de Sara Alarcón?

Les ganes són de continuar la tasca que se’n va encomanar. Jo entenc la política com aquest estar disponible per ajudar a millorar o resoldre problemes dels altres. Tampoc ho veig molt deslligat del paper que fa la societat a través de les seves entitats. Poder-me dedicar a tot això és una oportunitat única.

En aquesta nova etapa es veu amb una nova projecció política?

Vull continuar amb la tasca al Consell i com a regidora de l’Ajuntament de Solsona. La idea és la que deia abans, treballar per les persones, i això anirà lligat a mi sempre. Entenc aquesta professió com aquesta disponibilitat. Tampoc no ho veig gaire deslligat del que es fa des de les entitats, també dediquen el seu temps als altres.

Es veu fent política més enllà de Solsona?

No tinc cap ambició. No he buscat mai ser presidenta del Consell Comarcal. No havia buscat ostentar un càrrec públic, va venir. Fer feina a Solsona i el Solsonès és avui la meva responsabilitat i el meu compromís.

L’any d’aturada va anar bé en el moment que va arribar?

Sí, per a algunes coses, i per a d’altres, no tant. Però l’aturada era necessària. Si per motius de salut la desconnexió era necessària, no cal pensar-hi gaire més. Quan exerceixes la maternitat només tens ulls pel fill, per la seva atenció, per la família i pel seu benestar. La maternitat t’ocupa el 100%. A mesura que va passant el temps tot va fluint i es va encaixant.

Al Consell, mentre ha estat de baixa, ha viscut moments complicats per la manca de relleu. Com ho ha viscut?

El canvi, el relleu, la provisionalitat per causa d’una baixa, hauria de ser un fet ben natural. Si volem persones que es dediquin a la vida política, ha de ser normal que puguin fer una baixa. La condició de ser dona encara condiciona determinades reaccions. I crec que s’hauria de canviar aquesta visió.

Les persones que han estat al davant de la institució en aquest període han tingut el seu suport?

He estat de baixa des del febrer de l’any passat, però he mantingut contacte amb els representants del Consell. Les persones que han estat al davant, el Marc Casabosc i el Ramon Costa, han exercit el càrrec de manera excel·lent. Del Marc Casabosc s’ha de respectar que ell no volia ser al Consell per ocupar aquest càrrec, però va actuar amb responsabilitat i va ser coherent. Durant la baixa no he treballat, però sempre he estat a disposició dels que hi eren per al que poguessin necessitar.

En la seva tornada, ara que ha tingut temps de repensar la institució, introduirà canvis en el govern?

No. Bé, no n’hi haurà de significatius. Algun s’haurà de fer per ressituar les peces un altre cop al seu lloc, però no passarà d’aquí.

Hi ha hagut mals moments, però en aquest temps, des de fora, ha vist com es podia tancar un tema que li havia ocasionat molts maldecaps. Finalment es va arribar a un acord amb el personal del Centre Sanitari.

Podem estar molt contents que finalment es pogués tancar l’acord. Va ser un tema que va portar molta feina, però amb la participació de tots va ser possible tancar l’acord, i crec que amb els termes que calia.

Signat l’acord laboral, sabent quines són finalment les regles del joc, ara queda una segona part igualment complicada. Com s’ha d’afrontar la gestió en el futur del Centre Sanitari?

Hi hem de treballar molt per mirar d’aconseguir un acord.

Per on ha de passar? Quin paper hi ha de tenir el Govern de la Generalitat?

S’haurà de veure en el futur. S’han creat les comissions amb la conselleria per parlar-ne. Seria molt important que el Centre Sanitari mantingués la condició d’un espai públic de salut. És un model de gestió complicada per les dimensions del centre, però és el que té Solsona. A Berga tenen un hospital i un CAP, a la Cerdanya un Hospital Transfronterer, i a Solsona tenim el centre sanitari que fa funcions de CAP, amb alguns especialistes i espais per a la convalescència. S’ha de determinar el futur, el camí està iniciat i ara caldrà anar avançant a poc a poc.

I un altre tema que recau en el Consell Comarcal és la implantació del nou sistema de recollida selectiva.

Abans d’acabar la legislatura hauria d’haver-hi una proposta aplicada i haver millorat els percentatges que tenim avui, que són massa alts. S’ha de fer el sistema d’illetes i que els veïns hi tinguin accés amb un identificador.