L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat ha posat a concurs el projecte per millorar la seguretat de la presa de la Llosa del Cavall a través d’actuacions en la seva xarxa de drenatge i en el sistema d’auscultació. El projecte, que es troba en procés de licitació, té un pressupost estimat de 2.692.610,45 euros amb IVA inclòs i un termini de realització de 10 mesos.

La presa disposa d’una xarxa de drenatge a la galeria perimetral i les galeries excavades en roca que permeten reduir l’acció de les pressions de l’aigua. No obstant, des de la seva construcció no s’ha fet cap tipus de manteniment en aquesta xarxa de drenatge. D’altra banda, la presa també disposa d’un important sistema d’auscultació, també dissenyat i instal·lat durant la construcció de la presa. En aquest cas tampoc ha rebut cap tipus de renovació important des de la seva construcció.

Segons l’estudi realitzat en el marc de la redacció del projecte, les filtracions a l’interior de la presa són reduïdes, i no s’aprecia cap anormalitat rellevant en la seva evolució més enllà d’una lleugera reducció en les filtracions recollides en el marge dret. Sí que les filtracions d’aigua en el marge esquerre són superiors a les del marge dret, però sense arribar a valors alarmants.

Les filtracions registrades en els nivells més baixos de la galeria perimetral, procedents de la xarxa de drenatge, són relativament reduïdes per ser una presa d’aquestes característiques, i l’explicació d’aquest fet podria ser l’estat de calcificació dels drens. En general, les filtracions s’han reduït amb el pas de temps, i això podria ser a causa d’una calcificació dels drens a la zona de formigó i un taponament gradual de les fissures que hi havia.

D’altra banda, el sistema d’auscultació de la presa es va millorar el 2016 amb un nou sistema d’adquisició de dades, però falten molts sensors per automatitzar, així com un sistema integrat que permeti l’explotació de les dades.

L’embassament de la Llosa del Cavall, situat a Navès, té com a finalitat regular la conca alta del riu Cardener per aconseguir un millor aprofitament de les aportacions d’aquest riu pel que fa a disponibilitat d’aigua de les poblacions situades a la seva conca. Un altre consum de gran importància és per a ús industrial, ja que és un afluent del riu Llobregat.