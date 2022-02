Solsona només accepta un Carnaval lliure d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques. Per això, enguany es prepara una campanya que porta per lema "Treu la màscara a les violències" i que consistirà en diferents accions d’atenció, sensibilització, formació i assessorament. Entre d’altres, s’obrirà un Punt Lila fix durant el Carnaval.

Un dels puntals d’aquesta campanya, precisament, és el Punt Lila, que s’ubicarà al número 37 del carrer del Castell, el mateix local on s’ubicarà la botiga del Carnaval. Serà un espai d’informació i assessorament en l’àmbit de la prevenció de les agressions masclistes en entorns d’oci. A més, actuarà com a punt d’atenció per a les persones que hagin patit una agressió. Des d’aquest espai es donarà orientació i acompanyament a possibles víctimes i s’activaran altres serveis, en cas que sigui necessari.

El Punt Lila funcionarà del 24 al 26 de febrer, de dotze de la nit a quatre de la matinada excepte el dijous, que s’obrirà d’onze de la nit a tres. En els actes de la Sala Polivalent la Junta del Carnaval assumirà les funcions d’aquest servei, de manera que si algú pateix una agressió o n’és testimoni, podrà acudir-hi.

Sensibilització contra les violències masclistes

Prèviament a l’inici de la festa, a través de les xarxes socials del Carnaval i les institucions locals es difondran vídeos i imatges per fer visibles diferents tipus d’agressions sexistes habituals ens contextos d’oci, així com estratègies sobre com actuar en cas de patir o ser testimoni d’una agressió.

Formació per a la Junta i per a les comparses

Amb l’objectiu de teixir una xarxa de persones sensibilitzades i formades en agressions masclistes en espais d’oci, s’han programat dues sessions de formació: una d’específica per a la Junta de Carnaval, que s’ha dut a terme, i una altra adreçada a les comparses i població en general el dissabte 12 de febrer d’11.30 a 13 hores.

La campanya per a un Carnaval feminista lliure d’agressions és una iniciativa coordinada des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Solsona, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal, la Junta del Carnaval i l’entitat de coeducació rural El Rebombori. També hi donen suport Creu Roja, a través del projecte, "Espacio Propio", i la Diputació de Lleida, entre d’altres.