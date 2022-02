Fa menys d’un any que Riner disposa del pati de la Casa Gran del Miracle ja restaurat. El següent objectiu de l’Ajuntament és consolidar, restaurar i donar a conèixer altres parts de l’edifici amb la intenció de dinamitzar el patrimoni. En aquest sentit ha fet un projecte per restaurar l’antiga cuina, l’estable i el foc de rotllo de l’edifici. Amb aquesta actuació tot el primer pis de l’edifici quedaria restaurat i consolidat.

«Amb aquest projecte volem restaurar, consolidar i donar a conèixer les parts històriques que encara no es coneixen de la Casa Gran del Miracle», explica l’alcalde de Riner, Joan Solà, a Regió7. L’objectiu del consistori és poder mostrar a la ciutadania com era la vida a la Casa Gran abans que quedés en desús durant dècades. Tot i que un cop acabi aquesta actuació quedaran parts per restaurar al segon i al tercer pis, amb aquestes obres el consistori diu que la part històrica de l’edifici ja es podrà conèixer perfectament.

Les tres dependències que formen part del projecte estan deteriorades pel pas del temps, ja que han estat dècades sense ser utilitzades ni complir cap funció. En el cas de la cuina i l’estable, més enllà del deteriorament dels materials, es mantenen molt semblants a com eren anteriorment. Per altra banda, la sala del foc de rotllo ja no compta amb la llar de foc que escalfava tota la sala i on els residents hi seien al voltant. «La idea és restaurar-ho perquè quedi tal com era abans», explica el batlle de Riner.

Aquesta actuació és una mostra més de l’objectiu que té l’Ajuntament de Riner de dinamitzar el patrimoni del Miracle. «No volem que simplement quedi fet i ja, sinó que sigui un element que dinamitzi el Miracle i tot l’entorn», diu Solà i posa com a exemple el mercat de Nadal que es va fer al pati de la Casa Gran durant les darreres festes.

Les obres, que tenen un cost de 189.264,37 euros amb IVA inclòs i un termini de tres mesos des del seu inici, es troben ara a concurs. Es podran dur a terme amb ajuts LEADER, ajuts del Departament de Cultura de la Generalitat i es preveuen també ajuts de la Diputació de Lleida.