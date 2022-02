Els veïns de la zona de la Corriu i de la zona de Montcalb de Guixers s'han quedat sense aigua potable perquè la captació que els abasteix s'ha assecat a causa de l'episodi de sequera que viu Catalunya. A la zona de la Corriu actualment s'està abastint als veïns amb dipòsits provisionals d'aigua no potable mentre que a Montcalb s'abasteixen d'aigua no potable pel transvasament que s'ha fet amb el dipòsit de l'ADF, ja que els aqüífers i la font no donen suficient cabal pel consum que hi ha.

El municipi compta amb tres punts de captació diferenciats. El de Vilamantells funciona correctament, el de Valls de moment també i el de Montcalb és el que s'ha assecat. L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, assegura a Regió7 que fins ara mai havien tingut cap problema pel que fa al subministrament d'aigua i ho relacionada amb aquest episodi de sequera. Per evitar que es tornin a produir situacions similars, l'Ajuntament assegura que replantejarà tot el sistema de l'aigua municipal i per això iniciarà un estudi de tota la xarxa d'aigua, dipòsits, instal·lacions, fonts i aqüífers, per acabar elaborant un Pla Director de l'aigua de Guixers, que ha de permetre garantir el servei d'aigua potable amb les millors condicions i garanties. Selga explica que de moment es disposa de 20.000 litres d'aigua i que si no es solucionés aquesta situació en els propers dies, s'haurà d'optar per portar grans cubes d'aigua per abastir d'aigua a la població.