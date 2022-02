A partir de la setmana que ve, la recollida de residus porta a porta a Solsona s’amplia per donar més facilitats per participar en el reciclatge tant a l’àmbit domèstic com als grans productors. D’una banda, en la recollida nocturna dels dimecres també es podrà treure el paper i el cartró, juntament amb la fracció resta. De l’altra, els dissabtes es podrà treure l’orgànica durant tot l’any, i no només a l’estiu, com estava inicialment programat.

Pel que fa als comerços, els divendres en l’horari de tarda també es recollirà el paper i cartró, juntament amb la fracció orgànica, i els dissabtes en aquest horari es recollirà la fracció resta, mentre que diumenge no hi haurà servei. D’aquesta manera, establiments de restauració i comerços podran treure l’orgànica cada dia de la setmana, al migdia o a la nit, excepte el dilluns. Segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, amb tres mesos d’experiència des de l’inici de la implantació del nou sistema, s’ha constatat que el servei pot adaptar-se millor als hàbits de la ciutadania i els establiments amb aquestes ampliacions. En aquest sentit, el fet que només es recollís un dia a la setmana el paper i cartró i que fos en dissabte, quan molta gent surt del municipi, feia acumular als domicilis molt residu d’aquest tipus. Així mateix, l’orgànica és la fracció que més es genera a les llars i als bars i restaurants, motiu pel qual s’ha considerat oportú aquesta millora.