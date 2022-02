Solsona torna a acollir exàmens oficials d’anglès de Cambridge per setè curs consecutiu. Seran els dies 4 i 29 de juny, segons el certificat, en dependències de l’escola Setelsis. Prèviament, per facilitar la preparació dels examinands, el 12 de març es programen també a la ciutat simulacres de les proves, els anomenats mock exams. L’Ajuntament n’ha obert la inscripció, que és gratuïta, fins al 8 de març.

Segons Maria Claret i Sara Malé, coordinadores dels exàmens de Cambridge organitzats per la regidoria d’Educació, els simulacres "són molt beneficiosos en tant que l’estudiant pot tenir una orientació clara sobre el seu nivell, alhora que es familiaritza amb el format de l’examen". Les inscripcions es poden cursar per correu electrònic a cambridge@ajsolsona.cat. L’any passat es van inscriure a aquestes proves prèvies fins a 79 persones, de les quals prop d’una cinquantena van acabar presentant-se a l’examen oficial corresponent.

Les convocatòries següents seran el 4 de juny, per als exàmens del FCE (B2) i el CAE (C1), amb inscripció fins al 25 d’abril, i el 29 de juny, per a Young Learners, KET (A2) i PET (B1), amb inscripció fins al 12 de maig. Els preus oscil·len entre els 62 euros i els 209, en funció del certificat. Qui hi estigui interessat pot adreçar-se també al mateix correu electrònic.

Els exàmens oficials de Cambridge s’organitzen a Solsona des del 2016 amb la col·laboració d’escoles i acadèmies d’idiomes amb l’objectiu de motivar la ciutadania en l’aprenentatge de la llengua anglesa. El reconeixement internacional de les titulacions per part d’escoles, universitats i empreses públiques i privades, així com la possibilitat d’examinar-se sense sortir de la ciutat són els punts forts de la iniciativa, que la regidoria d’Educació valora molt positivament. Els aspectes tècnics són coordinats per Sara Malé i Maria Claret, responsables de dos centres d’idiomes solsonins, amb l’assessorament de Susan Pexton, examinadora de Cambridge Lleida.