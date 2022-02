Avui a les 19h del vespre, el Casal Popular la Fura organitza una taula rodona per tal de generar debat i crear argumentari al voltant de la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

En comarques com el Berguedà i el Ripollès ja s’ha obert el debat davant d’aquest projecte que afecta al territori des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental. Tot i així, el Solsonès encara no s’ha posicionat al respecte. És per això que La Fura considera important sensibilitzar i crear espais de debats al voltant de la temàtica.

La taula rodona comptarà amb la presència d’Helena Guillén, membre de la plataforma Stop JJOO, Àngel Ollé, regidor de Guixers, Marta Serra, geògrafa i experta en ordenació territorial del CTFC i Marc Casabosch, divulgador ambiental.