Dues de cada tres empreses del territori que cobreix l’Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona (AdlSolCar) tenen un grau d’implementació de solucions digitals baix o molt baix segons una enquesta realitzada per l’agència a una setantena d’empreses del territori. Tot i que la majoria d’empreses, un 54%, afirmen no estar satisfetes amb el seu grau actual d’implementació de solucions digitals, un 80% estan d’acord en que és un pilar fonamental pel funcionament de les seves empreses.

«Per nosaltres aquesta dada és molt important perquè si les empreses realment creuen que la digitalització és un pilar estratègic doncs anem fent coses per arribar fins aquí», explica la tècnica d’AdlSolCar, M. Goretti Sala a Regió7. Sala destaca a més la voluntat de les empreses de millorar en aquest sentit malgrat que actualment els coneixements que tenen d’aquesta branca són limitats.

La presentació dels resultats d’aquesta enquesta va ser un dels punts que es va tractar en la darrera jornada del Punt Empresa que reuneix a les empreses del territori de l’AdlSolCar i que enguany es va centrar en la digitalització. Durant la celebració de la jornada també es va exposar l’actualització del directori digital d’empreses del Solsonès i Cardona.

El baix grau d’implementació de la digitalització en aquestes empreses està relacionat amb el poc coneixement que en tenen els empresaris o autònoms. De fet, el 61% dels enquestats afirma no conèixer els beneficis concrets d’aquestes solucions digitals.

Pel que fa a les webs, 1 de cada 4 empreses no en disposa mentre que el 53% de les consultades té la mateixa web des de fa cinc anys o més. Per altra banda, el 18% El 18% de les empreses no tenen cap xarxa social. Afirmen que aquest fet és per desconeixement i/o per manca de temps. En tot cas, les xarxes socials més utilitzades són Instagram i Facebook.

En relació amb el màrqueting digital, el 67% no en fan i gairebé tots és per desconeixement. Dels que sí que ho fan, el 70% hi destina menys de 250 euros l’any i 1 de cada 3 no mesuren l’impacte de les accions que duen a terme. Per intentar millorar tots aquests aspectes, un 75% de les empreses es mostren interessades en obtenir formació i assessoraments especialitzats.

Per donar una solució a aquesta situació i ajudar a donar un pas endavant a les empreses del seu territori, l’AdlSolcar aposta per potenciar la formació i l’assessorament personal. En aquest sentit existeix un bloc de temes de formació relacionats amb la digitalització i màrqueting. Per altra banda, les empreses es poden acollir a assessorament especialitzats. N’hi ha d’enfocats en estratègia digital, que ja existia amb anterioritat, així com de millora d’eficiència de processos.