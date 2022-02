El sisó comú és una espècie d’au d’hàbitats agraris oberts dominats per cultius cerealistes de secà o pastures extensives. Durant els darrers anys la seva població s’ha anat reduint fins al punt d’estudiar la seva catalogació com a espècie en perill d’extinció.

La inclusió de l’espècie com a «en perill d’extinció» al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades comportaria associada la identificació d’àrees crítiques per a la seva conservació com a eina clau de planificació. En aquest sentit, un projecte liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha desenvolupat una aproximació metodològica per a la identificació d’àrees crítiques de conservació per a l’espècie. El projecte ha durat un any i ha comptat amb la participació d’experts en l’ecologia de l’espècie, experts internacionals en gestió d’espècie amenaçades, i amb el suport de la majoria de les comunitats autònomes on l’espècie és present.

La identificació de les àrees crítiques és una eina clau de planificació per a la recuperació del seu estat de conservació favorable en permetre identificar on cal prioritzar els esforços més grans de gestió i protecció per maximitzar-ne els efectes positius a favor de l’espècie