Entre la segona quinzena de febrer i part de la primavera es plantaran desenes d’arbres en diferents indrets urbans de Solsona. L’actuació de més envergadura serà a la ribera en el tram del carrer dels Tints comprès entre les avingudes del Pont i dels Països Catalans, on se substituiran desmais per til·lers. Al carrer de les Pollancres, la brigada municipal hi plantarà oms i a l’aparcament de la Carrera amb Àngel Guimerà, hi reposarà freixes de fulla petita.

Els propers dies, al tram de ribera que queda a un costat de l’avinguda del Pont davant les vistes de la catedral, s’hi tallaran nou desmais, que són vells i presenten símptomes de debilitat. Amb l’assessorament del biòleg expert en arboricultura Josep Selga, la regidoria de Parcs i Jardins s’anticipa abans no hi hagi un risc evident de caiguda d’arbres en aquest indret. Per això, s’ha planificat la substitució dels desmais en dues fases: primer se’n retiraran nou i al seu lloc s’hi plantaran til·lers i, una vegada els nous exemplars hagin arrelat prou, es repetirà la intervenció amb els restants. Els til·lers, molt probablement de l’espècie Tilia tomentosa, seran de port gros i capçada molt ampla, d’entre tres i quatre metres d’alçària, resistents a les gelades, amb canvi estacional de fullatge i flor groga. Nou oms al carrer de les Pollancres A la urbanització de Cal Xuxa, d’altra banda, a petició dels veïns, es plantaran nou oms Sapporo Autumn Gold en un tram del carrer de les Pollancres delimitat per dues rotondes. Són arbres de port gros, capçada molt ampla i creixement ràpid que crearan espais d’ombra –malgrat el nom del carrer, s’ha descartat plantar-hi pollancres, en tant que són un tipus d’arbres fràgils, amb risc de ruptura, que cada vegada tenen menys presència en vies urbanes. Finalment, a l’aparcament delimitat per la Carrera i el carrer d’Àngel Guimerà, es reposaran cinc freixes de fulla petita Raywood, una espècie que tolera els entorns pavimentats, és de creixement ràpid i resistent a les gelades i, estèticament, a la tardor el fullatge se li torna vermellós. En aquesta zona s’hi van morir diversos lledoners i, en canvi, s’hi han adaptat dos freixes d’aquest tipus que s’hi van arbrar de prova. Més ombres a les piscines A les piscines municipals, així mateix, hi creixen sis moreres per donar resposta a la demanda d’ombres dels usuaris. S’han emplaçat a la franja pendent de gespa contigua al camp de futbol, més concentrades a l’indret de la piscina petita. Si l’actuació dona bon resultat, l’any que ve se n’hi afegiran més peus.