Entre la segona quinzena de febrer i part de la primavera es plantaran desenes d’arbres en diferents indrets urbans de Solsona. L’actuació més gran serà a la ribera en el tram del carrer dels Tints comprès entre les avingudes del Pont i dels Països Catalans, on se substituiran desmais per til·lers. Al carrer de les Pollancres, la brigada municipal hi plantarà oms i a l’aparcament de la Carrera amb Àngel Guimerà, hi reposarà freixes de fulla petita.

L’actuació més gran, a un tram de la ribera, es fa per evitar el risc de caiguda dels arbres ja que actualment estan dèbils. A les piscines municipals, així mateix, hi creixen sis moreres per donar resposta a la demanda d’ombres dels usuaris. S’han emplaçat a la franja pendent de gespa contigua al camp de futbol, més concentrades a l’indret de la piscina petita. Si l’actuació dona bon resultat, l’any que ve se n’hi afegiran més peus.