En un article publicat recentment a la revista Forest Ecology and Management, un equip de recerca del CTFC presenta per primera vegada un conjunt de models per simular la dinàmica forestal de 27 espècies i grups d’espècies representatius de tot Espanya, incorporant factors ambientals i climàtics. Fins al desenvolupament d’aquest estudi els models que hi havia de dinàmica forestal eren regionals o bé només se centraven en una sola espècie forestal.

S’han utilitzat 50.359 parcel·les i 838.620 arbres i s’ha desenvolupant 182 models d’increment de diàmetre i d’alçada, alçada total, supervivència i regeneració. Els models s’integren en un sistema de projecció forestal que permet estimar els efectes del clima i la gestió forestal, principalment, en el balanç de carboni, el risc d’incendi i la biodiversitat. L’entorn de modelització desenvolupat a l’Estat espanyol ja s’ha començat a aplicar explícitament al conjunt de boscos de Catalunya per simular els efectes del canvi climàtic i de la gestió forestal amb l’objectiu de fer una valoració preliminar de quatre serveis ecosistèmics: la producció de fusta, l’estoc de carboni, la reducció dels impactes negatius dels incendis i la biodiversitat forestal, a més de tenir en compte l’activitat econòmica i els llocs de treball generats.